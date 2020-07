Il fratello-manager di Ghezzal: “Il nuovo ruolo gli piace. Futuro? Vuole restare a Firenze”

Abdelkader Ghezzal è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del fratello Rachid, di cui cura gli interessi come procuratore. Queste le parole dell’ex giocatore di Bari, Siena e Parma: “L’ho sentito dopo la partita, era felice per la vittoria e per la soddisfazione personale che aspettava da un po’. Dopo la quarantena Rachid ha avuto più fiducia e gli mancava solo il gol. Il ruolo? Lui nasce attaccante esterno, ma si trova molto bene anche da mezzala, Iachini è riuscito a trovargli un ruolo che può giovare alla squadra ma anche a lui. Il futuro? Lui ha grande voglia di rimanere alla Fiorentina, perchè la piazza gli piace, ma non so cosa succederà. Adesso l’importante è finire bene la stagione, credo che il valore della rosa sia superiore rispetto a quanto dice la classifica“.

