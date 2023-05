Il Franchi non si smentisce. Attesi oltre 25mila tifosi con l’Udinese

Nonostante la serata amara (non per quanto riguarda la strepitosa cornice) contro il Basilea , Firenze ha una gran voglia di continuare a respirare Fiorentina. La squadra scenderà infatti in campo domenica alle 15:00 in quello che pare in tutto e per tutto uno scontro diretto per l'ottavo posto, che chissà che non possa valere l'Europa...