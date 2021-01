Come fa sapere il portale Opta, Da inizio dicembre ad oggi Dusan Vlahovic ha segnato in cinque partite di campionato su otto giocate. Nei cinque migliori campionati europei, solo Immobile, con sei, ha fatto meglio del centravanti serbo in questo particolare ambito.

Biraghi: “Vlahovic ci sta dando una grande mano”

