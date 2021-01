Ancora Biraghi: “Vlahovic ci sta aiutando molto, dobbiamo migliorare. Con l’Inter per me è speciale”

Ecco le parole di Cristiano Biraghi ai media viola dopo la vittoria contro il Cagliari:

“Era una partita da vincere in qualsiasi modo, sennò diventava complicato. Oggi siamo contenti, anche se non stiamo facendo un campionato all’altezza. Quando due squadre in difficoltà si affrontano magari viene meno la qualità, ma se serve questo è questo che si deve fare. Potevo servire Vlahovic su quel tiro, dobbiamo migliorare anche in questo. Dusan ci sta aiutando molto. Con l’Inter per me non è una gara come le altre, stasera ci riposiamo e da domani ci pensiamo”.