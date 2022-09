Ct Polonia lancia l’allarme: “Zurkowski rischia, sono preoccupato”

Il Ct della Polonia Czesław Michniewicz ha parlato in conferenza stampa di svariate tematiche tra le quali una legata al centrocampista della Fiorentina Szymon Żurkowski . Queste le sue parole:

“Sono preoccupato per la sua situazione. E’ rimasto alla Fiorentina dove ha molta concorrenza con molti giocatori eccellenti. Se continua a non giocare sicuramente a novembre avremo un problema in vista del Mondiale, ho bisogno di giocatori che giochino regolarmente nel loro club”.