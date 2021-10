Il commento: “Vlahovic come Donnarumma. Commisso? Bisogna ringraziarlo”

Ubaldo Scanagatta commenta così la gestione della Fiorentina del caso Vlahovic, comprese le parole di Rocco Commisso

Ubaldo Scanagatta, noto giornalista di fede viola, ha commentato la situazione Vlahovic e la gestione di questo caso da parte della Fiorentina ai microfoni del Pentasport. Ecco le sue parole:"Vlahovic non verrà accolto bene allo stadio. Si è comportato male e sarà difficile sopportare i fischi del Franchi. Praticamente ha fatto come Donnarumma. Entrambi si sono comportati in modo pessimo nei confronti della società. Non so perché ha detto quelle cose: o sei un gran bugiardo o sei ammaliato dalle parole del tuo procuratore"