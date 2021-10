Monti: “Vlahovic mi ha deluso. Commisso è stato messo sotto ricatto”

Ecco l'opinione di Gianfranco Monti sulla scelta di Vlahovic e la situazione in casa viola

Ecco la il suo commento sulla scelta di Vlahovic: "Io non riesco a capire il perché di questa cosa. Non me l'aspettavo, sono deluso. Io ho sempre detto che, anche con la firma, sarebbe andato via ma così no. Vlahovic si è dimostrato sempre disponibile con la Fiorentina e con Firenze, non riesco credere che lui sia così. Secondo me ha già un accordo con un'altra squadra. A sto punto capisco la scelta di Commisso, ha fatto bene. D'altra parte è stato messo sotto ricatto con le commissioni, assurdo. Le società sono sotto sequestro, devono fare qualcosa. Guardate il Milan, ha perso due giocatori a zero".