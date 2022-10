Il commento: “Viola fuori equilibrio, ma discutere Italiano è una follia”

"In queste prime 11 partite la Fiorentina ha difficoltà a trovare un equilibrio. Succedeva anche lo scorso anno, ma almeno segnava tanto. Adesso è venuta meno la spensieratezza là davanti. Lo scorso anno c’era Odriozola oltre a Vlahovic e Torreira. Oggi ci sono delle scommesse e quando è così deve girare tutto bene, è sempre un rischio. Non penso che Italiano sia a rischio, mi pare una follia: ha però le sue responsabilità ed è chiaro che deve avere tutto sotto controllo. Probabilmente qualcosa non è sotto controllo. Sapevamo che sarebbe stata una stagione di crescita anche per lui, per la prima volta in Europa. Se la squadra si dimostrerà non adatta al suo gioco, anche se sta lavorando con quello che ha a disposizione, allora vorrà dire che avrà sbagliato. Ad oggi Torreira manca, ma anche Castrovilli molto".