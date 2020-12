Il commento: “Poco, ma qualcosa si è visto. Vlahovic ha la testa giusta”

Un estratto del commento di Paolo Chirichigno, responsabile delle pagine sportive de La Nazione, su Fiorentina-Sassuolo. Il commento integrale all’interno del quotidiano in edicola:

Il Sassuolo gioca bene ma si piace troppo, vorrebbe entrare in porta con il pallone e non essendo il vecchio Barcellona non ci riesce. (…) La Fiorentina ha capito che deve giocare (anche male), quasi da provinciale, perché non c’è altra strada per uscire dalla zona caldissima della classifica. Se poi si accende Ribery, la musica cambia. Qualcosa di buono si è visto, ad esempio il secondo tempo di Amrabat e la serpentina di FR7 che avrebbe meritato il gol, e invece la botta è stata deviata da Consigli sulla traversa. (…) Qualcosa si è visto, meglio del nulla di Bergamo. Piccoli dettagli importanti: Vlahovic si è preso la responsalità di tirare un rigore pesantissimo e poi è corso ad abbracciare Prandelli. La testa del ragazzo gira ai ritmi giusti.