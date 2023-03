Il commento di Enzo Bucchioni slitta a domani mattina

Il nuovo commento di Enzo Bucchioni per Violanews.com verrà pubblicato nella mattinata di giovedì 2 marzo

Per un problema tecnico legato alla rete il canonico commento di Enzo Bucchioni verrà pubblicato domani mattina insieme alla rassegna stampa. Non perdete dunque l'appuntamento con il nostro opinionista che come sempre dirà la sua sui problemi e opportunità di casa Viola.