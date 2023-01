Il commento di Calabrese: “Obiettivo Europa già sfumato, ora testa alle coppe”

"Pensando al resto della stagione, sapere che Gonzalez e Amrabat non saranno venduti a gennaio ci fa stare tutti più tranquilli. Ci voleva. Il resto è il solito triste rosario di occasioni perdute, errori e poche idee. La Fiorentina funziona a metà, è un “vorrei ma non posso”, un progetto che fa fatica a trovare la sua vera dimensione. Ora bene, ora male, però mai del tutto convinta di quello che può fare. E adesso diventa davvero difficile pensare di recuperare lo svantaggio in classifica e avere ancora l’ambizione di entrare in Europa. Di fatto uno degli obiettivi di stagione è già andato. Ne restano due, la Conference League e la Coppa Italia. Per carità, nessuno dice a Italiano di mollare il campionato, ma visto come vanno le cose forse un ragionamento il tecnico lo dovrà fare. E pure la società, che ha ancora un paio di settimane di tempo per trovare un centravanti vero. Senza i gol le partite non si vincono, e i limiti di questa squadra sono sotto gli occhi di tutti.