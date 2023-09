Il commento: “Brekalo diesel, ma non ha sbagliato niente. Nzola in difficoltà”

Brekalo? "Per la prima volta da quando veste la maglia viola, la scelta l'ha sempre fatta giusta. Mi è piaciuto tantissimo Nzola in sofferenza"

Il centrocampo - "L'idea iniziale di Italiano non era male, anche se nei primi minuti la squadra sembrava in preda al gioco e alle idee dell'Atalanta che poi invece ha smesso di giocare. La nota positiva è che questa volta il crollo non l'ha avuto la Fiorentina. Italiano ha cercato tanto il regista, glieli hanno dati due e adesso deve decidere come utilizzarli al meglio".