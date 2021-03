Il CIES promuove Vlahovic. Il serbo nella top 25 dei nati nel 2000

Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei calciatori potenzialmente più forti al mondo nati nel 2000 nel suo rapporto settimanale. La classifica tiene conto dei minuti giocati dai calciatori e del livello delle società in cui militano. Il podio è tutto firmato Bundesliga con Sancho, Davies e Haaland. Al ventesimo posto, quarto calciatore per quanto riguarda il campionato italiano, c’è Dusan Vlahovic. Il serbo si sta esprimendo su ottimi livelli in questa stagione nonostante un campionato non esaltante del suo club. Di seguito la classifica competa.

1) Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

2) Alphonso Davies (Bayern Monaco)

3) Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

4) Sven Botman (Lille)

5) Vinicius Junior (Real Madrid)

6) Pedro Neto (Wolverhampton)

7) Phil Foden (Manchester City)

8) Ferran Torres (Manchester City)

9) Dejan Kulusevski (Juventus)

10) Jonathan David (Lille)

11) Sergino Dest (Barcellona)

12) Max Aarons (Norwich)

13) Illan Meslier (Leeds)

14) Maxence Lacroix (Wolfsburg)

15) Wesley Fofana (Leicester)

16) Sebastian Walukiewicz (Cagliari)

17) Aurelien Tchouameni (Monaco)

18) Abner Vinicius (Atletico Paranaense)

19) Sandro Tonali (Milan)

20) Moise Kean (PSG)

20) Dusan Vlahovic (Fiorentina)

22) Gustavo Assunçao (Famalicao)

23) Marc Guehi (Swansea)

24) Mitchell Bakker (PSG)

25) Marash Kumbulla (Roma)