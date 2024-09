Il cantiere in Fiesole va coperto. La proposta di Casini in Consiglio Comunale

Attraverso una nota sul sito del comune di Firenze, Francesco Casini, già sindaco di Bagno a Ripoli e oggi capogruppo per Italia Viva in palazzo Vecchio, lancia una proposta per quanto concerne il cantiere che sta riguardando la Curva Fiesole. "Nel suo atto, Casini ha chiesto se non sia opportuno coprire il cantiere attualmente presente nella curva Fiesole per ragioni di decoro e per una gestione più ordinata delle attività lavorative, utilizzando apposite soluzioni."