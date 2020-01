Il cambio di rotta su Chiesa: a giugno non sarà incedibile

Per la prima volta, Rocco Commisso ha aperto alla cessione di Federico Chiesa. E’ accaduto stamattina nel corso di una delle tante interviste del presidente viola (LEGGI TUTTO). Lui che in estate si era battuto con forza per trattenere il suo gioiello alla Fiorentina, respingendo qualsiasi sirena di mercato, oggi apre ad uno scenario diverso: “Se vorrà andare via e se arriverà un’offerta giusta, forse partirà anche se mi dispiacerebbe” ha detto Commisso. Un cambio di rotta figlio anche dell’incontro avvenuto a dicembre tra i dirigenti viola ed Enrico Chiesa, padre e manager (per ora) del numero 25, sul quale rimane forte l’interesse della Juventus e dell’Inter. Prima però c’è da pensare alla Fiorentina e da tornare a quei livelli che in questa stagione si sono visti solo sporadicamente, far risalire la squadra in classifica e guadagnarsi un posto all’Europeo. Poi si penserà al futuro, con l’ipotesi rinnovo di contratto che rimane in piedi, ma anche quella di una possibile cessione che porterebbe nelle casse della Fiorentina non meno di 55-60 milioni.

