Il Bologna prova l’affondo per Dallinga. Lo seguiva la Fiorentina

La ricerca dell'attaccante in casa Fiorentina sembra essersi fermata dopo l'arrivo di Moise Kean. Uno dei profili che seguiva il club viola era quello di Thijs Dallinga, attaccante olandese del Tolosa. Dallinga potrebbe arrivare in Italia, a Bologna. Gianluca di Marzio sottolinea come i felsinei stiano provando l'affondo per 15 milioni più bonus. I francesi chiedono 18 milioni, ma la trattativa può chiudersi