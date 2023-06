Il Bayern Monaco beffato sul mercato: spiegato l’interesse per Amrabat

Anche il Bayern Monaco segue Amrabat, spinto dalla "soffiata" dell'Arsenal che secondo vari quotidiani sarebbe vicinissimo all'acquisto di Rice per 100 milioni. La squadra tedesca quindi, è pronta per virare sul giocatore della Fiorentina

Amrabat piace a molti club europei. Piano, piano i vari pretendenti stanno organizzando le proprie mosse per stilare la strategia per convincere la Fiorentina. Il Barcellona è frenato dai problemi economici, l'Atletico Madrid punta forte sul marocchino tanto che Simeone avrebbe imposto l'acquisto del centrocampista. Anche il Bayern Monaco segue Amrabat, spinto dalla "soffiata" dell'Arsenal che secondo vari quotidiani sarebbe vicinissimo all'acquisto di Rice per 100 milioni. La squadra tedesca quindi, è pronta per virare sul giocatore della Fiorentina.