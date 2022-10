Il 24 ottobre torna la “Hall of Fame Viola”. Le info

Il Museo Fiorentina, grazie alla preziosa collaborazione di ACF Fiorentina e Intesa Sanpaolo presenterà la nona edizione della "Hall of Fame Viola", dedicata alla celebrazione dei protagonisti della Fiorentina di tutte le epoche, alla quale parteciperanno dirigenti e giocatori viola del presente e del passato. L'evento si svolgerà presso l'Auditorium "Cosimo Ridolfi" di Intesa Sanpaolo in Via Carlo Magno 7 a Firenze Lunedì 24 Ottobre 2022 alle ore 20:30. La manifestazione si svolge con il patrocinio di: CONI, FIGC, Lega Calcio Serie A, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze. Come sempre gli inviati di Violanews saranno presenti per riprendere le parole e le immagini della serata.