Ikoné in Qatar? Per ora più no che sì. Il francese non ha fretta e aspetta

Resta a Firenze, per il momento, Jonathan Ikoné. L'esterno d'attacco francese non ha accettato la doppia proposta arrivata nel mese di giugno da due club qatarioti e sarà per questo presente al raduno di lunedì al Viola Park, quando prenderà il via ufficialmente la nuova stagione della Fiorentina. Come racconta tuttomercatoweb.com, infatti, l'ex Lille si metterà a disposizione di Raffaele Palladino per poi avere un incontro con la dirigenza gigliata, per confrontarsi su presente e futuro. Dal canto suo, Ikoné non ha fretta di decidere e vuol capire prima di scegliere la reale intenzione della società di Rocco Commisso.