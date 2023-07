Come sappiamo, Igor è destinato a lasciare la Fiorentina. Nei giorni scorsi abbiamo riportato dell'accordo tra il brasiliano e il club inglese, con tanto di offerta alla Fiorentina.

Come sappiamo, Igor è destinato a lasciare la Fiorentina. Nei giorni scorsi abbiamo riportato dell'accordo tra il brasiliano e il club inglese, con tanto di offerta alla Fiorentina. Come riportato da TMW, nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la risposta del club viola. Vedremo se il brasiliano lascerà Firenze già in questa settimana.