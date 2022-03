Igor amaro: “Serviva segnare. Vlahovic? Oggi fatto bene ma conta il risultato”

Il commento di Igor, uno dei migliori di Fiorentina-Juve: nonostante il k.o. ha annullato Vlahovic

Nel post partita di Fiorentina-Juve, ai microfoni del sito ufficiale viola Igor mastica amaro per la sconfitta subita nel recupero: "Il calcio è così, se arriviamo davanti alla porta senza segnare si rischia di perdere la partita alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare perché c'è ancora il ritorno. La marcatura su Vlahovic? Lavoro sempre per fare meglio, per giocare contro i migliori attaccanti e oggi era così. Ho fatto bene contro di lui ma devo continuare a lavorare.

Adesso - continua - non dobbiamo più pensare a questa partita, ma alzare la testa e lavorare giorno per giorno, poi penseremo al ritorno. Dobbiamo sapere che siamo una grande squadra, e dobbiamo entrare in campo sempre per vincere, sapendo che possiamo fare grandi partite. Cosa c'è di positivo? La grande partita, ma conta il risultato, dobbiamo guardare ciò che abbiamo sbagliato".