Iezzo: “Prandelli aveva idee importanti. La Fiorentina dimostrerà il suo valore”

Gennaro Iezzo, ex compagno di Vincenzo Italiano ha parlato dell’esplosione del tecnico dello Spezia a Radio Bruno:

Italiano? Ha fatto dei passi da gigante, ho avuto modo di vederlo da vicino e mi ha impressionato tanto. I liguri sono la rivelazione del campionato, sono sempre sul pezzo e giocano bene, hanno una difesa organizzata ed un buon attacco. Sia De Zerbi che Italiano sono due allenatori che faranno una carriera importante. Prandelli? Portò a Verona un calcio innovativo, aveva delle idee importanti. La Fiorentina per la rosa che ha non può stare in quella posizione di classifica, a lungo andare penso che questa squadra dimostrerà il suo reale valore. Dragowski? E’ un 97, gli mancano ancora due o tre anni per la completa maturazione, ma è un grande acquisto secondo me