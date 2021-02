Nuova vita Thereau: torna al Charleroi, ma non come giocatore

Cyril Thereau ricomincia dallo Sporting Charleroi, ma non come giocatore. L’ex attaccante della Fiorentina, svincolato dallo scorso giugno, ha ormai appeso le scarpette al chiodo ma è pronto ad iniziare una nuova carriera. Secondo quanto scrive in Belgio il Dernière Heure, infatti, il 38enne francese avrà un ruolo dirigenziale nel club in cui aveva militato da giocatore tra il 2008 e il 2010. Più prcisamente l’incarico di Thereau dovrebbe essere nell’area scouting. THEREAU CUORE VIOLA: PROTESTA PER UN RIGORE CONTRO LA FIORENTINA