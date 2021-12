Iezzo: “Non avevo dubbi su Italiano, con il suo modo di fare trascina tutti”

L'analisi dell'ex portiere del Napoli su Verona-Fiorentina e su Italiano, che conosce bene avendoci giocato insieme in gialloblu

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Gennaro Iezzo per parlare della sfida di stasera tra Verona e Fiorentina: "Italiano? La Fiorentina sta facendo un campionato straordinario, io me l'aspettavo perché conosco Vincenzo e sta facendo un grande lavoro portando in un club importante il suo credo trasmettendo la sua voglia di arrivare. E' ambizioso, lo sta facendo vedere al suo primo anno in un club grande che può dare del filo da torcere a tutti quanti. La spinta del pubblico? Avendo giocato in una piazza come Napoli, quando vedi la tua squadra giocare un calcio piacevole ti coinvolge e ti fa sentire un tutt'uno, si crea alchimia. Italiano con il suo carattere ci ha messo del suo, fa entrare tutti nella sua testa quando lo vedi agitarsi in panchina, non sta lassù per caso".