Pedullà su Ikoné: “La Fiorentina lo aspetta per le visite”

La Fiorentina sta per mettere a segno il colpo Ikoné: tutto pronto per le visite mediche dell'esterno che arriverà dal Lille

Come scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, è già tutto pronto per le visite mediche di Jonathan Ikoné. Dietro alla mancata convocazione per Bordeaux-Lille di questa sera, secondo il giornalista, c'è probabilmente il suo passaggio imminente alla Fiorentina che potrà essere formalizzato ufficialmente solo dal prossimo 3 gennaio.