Iachini: “Tante proposte rifiutate, mi è andata bene… Tornare alla Samp? Mai dire mai”

A pochi giorni da Sampdoria-Fiorentina, Beppe Iachini parla al Secolo XIX (quotidiano genovese) e ricorda il suo legame con il club blucerchiato, allenato nel 2011/12: “La Sampdoria e Genova rappresentano un periodo di grande benessere della mia vita. Per me quella promozione è stata come vincere uno scudetto” dice il mister viola, che ammette di essere stato in lizza per tornare quando è stato esonerato Di Francesco. “A volte le cose vanno a buon fine, altre no. Solo il fatto che il mio nome viene accostato alla Samp mi fa sempre piacere. Tornare in futuro? Mai dire mai”. E ancora: “Io tecnico da subentri? Un po’ mi dispiace avere questa immagine perché non è corretta. Nella mia carriera ho avuto anche esperienze dall’inizio e l’estate scorsa ho rifiutato alcune proposte che non mi convincevano a livello di progetto. Ho preferito aspettare. E mi è andata bene. Mi ha voluto una grande società ricca di storia e con un tifo pazzesco”. MA SPUNTANO DUE NOMI PER LA PANCHINA VIOLA