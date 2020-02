Juric, Liverani, De Zerbi e D’Aversa. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi traccia l’identikit del nuovo che avanza sulle panchine di Serie A, concentrandosi su quattro tecnici emergenti e in rampa di lancio verso lidi più prestigiosi. Due di questi vengono accostati anche alla panchina viola: insieme al ds Faggiano, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa è stato protagonista della cavalcata degli emiliani dalla C alla A. Sotto contratto con i gialloblu fino al 2021, percepisce uno stipendio da 800.000 euro e già in estate era stato accostato alla Fiorentina. Dopo il traghettatore Iachini può tornare di moda? L’altro nome accostato ai viola dalla Rosea è quello di Fabio Liverani: oltre alla Fiorentina piace anche all’altra (sua) grande ex, la Lazio. Legato al Lecce fino al 2022, anche Cagliari e Sassuolo lo tengono d’occhio e può liberarsi con una liberatoria di appena 150.000 euro. Salvezza o meno, a fine maggio la separazione sarà molto più che probabile.