Iachini sì o no? Rocco non scioglie il dubbio. Ma i tifosi viola votano Spalletti

Il futuro della panchina della Fiorentina è ancora da scrivere. E oggi Rocco Commisso non ha sciolto il nodo sulla conferma di Beppe Iachini: “Ci sono ancora dodici partite da giocare. Vediamo. Però Iachini viaggia a una media di un 1,5 punti a partita. Se va avanti così…” ha detto il presidente alla Gazzetta dello Sport. Insomma l’attuale tecnico non sembra affatto tagliato fuori e del resto il suo contratto è valido fino al giugno 2021. Anche se allo stesso tempo i progetti ambiziosi della Fiorentina possono far pensare anche a profili più blasonati. Qualche giorno fa abbiamo chiesto ai lettori di Violanews di esprimere il loro parere sull’allenatore della prossima stagione. E Iachini ha riscosso numerosi consensi, anche se il preferito è risultato un altro: Luciano Spalletti.

