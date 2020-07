Iachini: “Rigore? Palla andava scodellata. Futuro? Rapporto con Commisso ottimo”

Al termine di Fiorentina-Roma, il tecnico viola Beppe Iachini ha parlato a Sky Sport: “Non discuto se l’intervento è giusto o no, ma l’arbitro deviando la palla in favore di un giocatore della Roma, la palla andava scodellata. Gli ho detto se si poteva andare a rivederla al Var perché l’avevo vista da lontano, poi ho sbagliato ad esagerare con le proteste”.

Sulla partita: “Abbiamo sbagliato nel palleggio e nell’uscita. Nel secondo tempo siamo usciti fuori e siamo riusciti a pareggiare la partita, poi non ci siamo fermati e in 4-5 occasioni c’è mancato l’ultimo passaggio perché non sempre siamo bravi e lucidi nel concretizzato. Nonostante la salvezza raggiunta, i ragazzi meritano un elogio perché non si sono fermati”.

Rapporto con Commisso: “E’ ottimo, quando sono arrivato c’era tanta paura nell’ambiente perché la situazione era pericolosa. Col lavoro abbiamo costruito uno spirito di squadra, e dalla ripresa siamo stati la miglior difesa del campionato portando a casa meno di quanto seminato. Ci rivediamo l’anno prossimo? (chiedono dallo studio Sky n.d.r.) Con la società ne parleremo con calma, ci confronteremo, adesso siamo concentrati sulle ultime due gare, dove i ragazzi devono continuare in questo momento di crescita”.

