Adani asfalta Chiffi: “Per qualsiasi uomo sulla Terra, questo non era rigore”

Ex viola e uomo di punta della squadra di Sky Sport, Daniele Adani, seconda in occasione Roma-Fiorentina ha bocciato la scelta di concedere il secondo rigore ai giallorossi per un’entrata giudicata irregolare di Terracciano su Dzeko: “Per qualsiasi uomo sulla faccia della Terra che ha visto una partita di calcio, questo non è calcio di rigore. Tranne per Chiffi, che poi è quello che comanda”.