Aspettando Roma-Fiorentina: tutte le info sulla partita

Le probabili formazioni

Così gazzetta.it mette in campo oggi le squadre in Roma-Fiorentina

Le parole dei tecnici

IACHINI: “La Roma è un avversario molto forte, al di là di tutto è una squadra che si è ritrovata ed ha disputato delle grandi partite. Ha un ottimo allenatore come Fonseca che ha dato un equilibrio importante alla squadra e giocatori importantI. Serviranno grande personalità, organizzazione e mentalità giusta per poter portare a casa un risultato positivo”.

FONSECA: “Noi abbiamo cambiato il modulo, ma devo dire che la Fiorentina è in un ottimo momento. Non hanno perso nelle ultime sei gare, stanno giocando molto bene. Sarà una partita diversa, molto difficile. Kolarov e Bruno Peres non tireranno il fiato domani, giocheranno entrambi”.

L’arbitro della gara

La Nazione dedica un trafiletto allo storico dell’arbitro Daniele Chiffi di Padova con Fiorentina e Roma: già due volte ha diretto la Fiorentina dopo la ripresa, nella sconfitta col Sassuolo e nel pareggio col Verona, mentre gli altri tre precedenti, risalenti alle scorse stagioni, vedono una vittoria, un pari e un KO. Per la Roma invece solo un incrocio, quello vinto col Sassuolo alla terza di campionato.

Come seguire Roma-Fiorentina

TV – Telecronaca su Sky Calcio

RADIO – Radiocronaca di Radio Bruno Toscana

WEB– Diretta testuale commentabile su Violanews.com