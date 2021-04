Iachini: “Potevamo raddoppiare, rammarico per 1-1. Il rigore di Vlahovic…”

L'analisi dell'allenatore viola alla fine del match

L'allenatore viola Beppe Iachini ha parlato in sala stampa dopo Fiorentina-Juventus: "Non ci deve essere tranquillità nel nostro lavoro, ma solo applicazione massima per portare punti a casa. Oggi ci tenevamo molto, l'abbiamo preparata così, il primo tempo è venuto bene e potevamo raddoppiare. C'è grande rammarico per il gol preso subito a inizio secondo tempo. I ragazzi hanno dato tutto, qualcuno si è fermato per problemini fisici. Nel finale, a causa della terza partita in una settimana, non abbiamo più avuto forza e gamba per provare a vincere. Portiamo a casa un risultato positivo e diamo continuità".