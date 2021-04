Fiorentina-Juventus, le ultime prima del fischio d’inizio

La cronaca dettagliata con la possibilità di commentare della sfida fra Fiorentina e Juventus in programma al Franchi alle 15.

Eccoci alla partita da sempre attesa dai tifosi fiorentini che questa volta la dovranno seguire non dal Franchi. Le due squadre sono reduci da vittorie altrettanto importanti: la Fiorentina ha guadagnato tre punti che le permettono di respirare in classifica e alla Juventus invece sono serviti per mantenere il piazzamento Champions. Qui le modalità per poter seguire al meglio la gara

Iachini dovrà fare a meno di Bonaventura squalificato, ma troverà di nuovo Milenkovic a dar manforte alla difesa. Pochi i dubbi di formazione: Martinez Quarta tornerà in panchina, mentre sugli esterni spazio a Venuti e Biraghi, quest'ultimo in netto vantaggio nel ballottaggio con Igor. Le assenze in mezzo al campo dovranno essere compensate da Pulgar, Amrabat e Castrovilli, in avanti Ribery e Vlahovic sono confermati al 100%. In casa Juventus Pirlo dovrà fare a meno del grande ex Federico Chiesa e inoltre, bisognerà capire chi giocherà in attacco al fianco di un irascibile Cristiano Ronaldo tra Dybala e Morata. L'arbitro della partita è Davide Massa che non ha lasciato ricordi piacevoli nei tifosi viola.