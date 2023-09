Iachini: “Kouamé ha ancora margini di crescita. Duncan? Molto duttile”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l’ex allenatore viola Giuseppe Iachini per parlare di Kouamé e del goal vittoria contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: “Quando è arrivato era ancora infortunato ma stava dimostrando a Genoa di essere un attaccante di prospettiva. Nello spogliatoio gli vogliono tutti bene e quando ha recuperato a pieno non si è più tirato indietro per la causa. E’ un ragazzo di grande disponibilità e proprio Italiano lo ha voluto tenere. Lui nasce da attaccante ma può giocare anche esterno. In rosa è amato da tutti, sempre con il sorriso, e se deve giocare 90 minuti ne gioca 90 come 20. L’anno scorso infatti in finale ha giocato lui, avendo un grande spirito di sacrificio dà una grossa mano anche all’allenatore. A mio avviso ha ancora margini di crescita sotto l’aspetto realizzativo. Ha un grande stacco di testa ma gli manca un po' di concretezza sotto porta".