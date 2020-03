Iachini guarda avanti: sì, ma con chi gioca la Fiorentina?

Beppe Iachini pensa già alla prossima gara e ha in testa un solo obiettivo: quello dei tre punti. Il tecnico ascolano non vuole interrompere la positiva striscia di risultati, iniziata con la rotonda vittoria a Marassi (1-5 alla Samp) e proseguita grazie al pari interno col Milan. L’incognita a questo punto è una sola: con chi giocherà il prossimo turno la Fiorentina? La società viola, così come le altre squadre interessate dai rinvii, è in attesa di conoscere le decisioni definitive della Lega Calcio. L’ultima ipotesi, circolata nella serata di ieri e riportata dal Corriere dello Sport-Stadio, oggi in edicola; parla della possibilità di recuperare le gare rinviate già nel prossimo fine settimana, facendo di fatto slittare la programmata sfida col Brescia, al Franchi. Il tecnico viola, dopo l’allenamento/partita di sabato ha lasciato due giorni liberi al gruppo, in attesa di conoscere la tabella di marcia verso il match settimanale. Che poi questo si disputi sabato al “Franchi” o in una nuova trasferta ad Udine, l’obiettivo è proseguire nella corsa ad una salvezza matematica, da raggiungere il prima possibile.