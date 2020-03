Barone: “Samp-Verona domani a porte chiuse? Situazione inaccettabile. Ecco com’è andata con la Lega”

Le parole di Joe Barone, a.d. della Fiorentina:

Innanzitutto pensiamo alla salute di tutto il popolo italiano e mondiale in generale: è questa, naturalmente, la priorità. Parlando della situazione attuale del campionato, la Fiorentina ha rispettato tutte le regole, io stesso sono stato in contatto diretto con la Lega, che venerdì mi aveva assicurato che con l’Udinese avremmo giocato, come da previsione a porte chiuse. Con Pradè ed altri dirigenti siamo partiti verso Udinese sabato mattina ma leggendo sui social abbiamo avuto il sentore che la cosa non fosse poi così sicura. Abbiamo chiamato allora nuovamente la Lega e prima ci hanno anticipato che c’era una riunione in corso e dopo, verso le 12.20, ci hanno confermato che la gara non si sarebbe giocata. Domani Samp-Verona a porte chiuse? La situazione sta diventando inaccettabile, le regole devono essere uguali per tutti. Mercoledì assemblea in Lega? Ancora non ho ricevuto comunicazioni ufficiali.