Iachini e quel “lo farei giocare anche in porta”: Callejon pronto a prendersi la Viola. E il modulo…

Se dal 1′ o a partita in corso, e se non ci saranno contro-indicazioni dell’ultima ora, José Maria Callejon debutterà in maglia viola a Cesena, contro lo Spezia. Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini, nella conferenza stampa di questa mattina, è stato molto chiaro e ne ha esaltato le doti tecnico-tattiche: lo spagnolo ha sempre rappresentato per lui la prima scelta per il post-Chiesa e si rivelerà un elemento fondamentale, tanto da dire che lo farebbe giocare perfino in porta. I dubbi sulla convivenza dell’ex Napoli con il 3-5-2 sono stati subito scacciati dall’allenatore marchigiano, semplicemente perché, scopriamo, la Fiorentina non gioca con quel modulo. Sarà quindi Nikola Milenkovic in fase di possesso palla a coprire le spalle a Callejon, visto che è proprio il serbo ad occupare quella zona di campo, e non, ad esempio, Caceres, che si trova dall’altra parte nel terzetto difensivo viola. Altro giocatore fondamentale, secondo mister Iachini nel 4-2-3-1 da lui menzionato, è Giacomo Bonaventura, che dovrà farsi trovare pronto per scivolare tra i trequartisti dietro alla punta. A proposito del centravanti: ancora nessuna scelta netta per questo ruolo. Il tecnico gigliato sceglierà volta volta a chi affidare il peso dell’attacco della Fiorentina.