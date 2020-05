Nel corso della sua intervista odierna, il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha espresso la sua opinione anche sullo scudetto e sull’ipotesi (avanzata da Lotito) di una finale secca tra Juve e Lazio: “Secondo me o si gioca sul campo, altrimenti lo scudetto non va assegnato, non sarebbe nè corretto nè etico” ha detto il mister viola. LEGGI TUTTA L’INTERVISTA