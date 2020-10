Iachini: “Dobbiamo lavorare, abbiamo margini importanti di crescita”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha commentato a Sky Sport il pari contro lo Spezia:

Abbiamo modo e tempo di recuperare. I ragazzi spingono e giocano. Nel calcio, in alcuni momenti, raccogli un po’ meno. Dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo dei ragazzi nuovi che dobbiamo portare alla giusta condizione. Abbiamo margini importanti per poter far bene, ne sono convinto.