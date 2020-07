Iachini: “Create occasioni per un altro risultato. Gara condizionata da due errori gravi”. E sul futuro…

Mister Beppe Iachini ha preso la parola nel post gara di Fiorentina-Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “In queste prime partite dalla ripresa abbiamo creato tanto colpendo pali e traverse. Oggi potevamo sbloccarla, poi è stato un peccato commettere due errori gravi. Il Sassuolo ha continuato a spingere ma noi abbiamo provato a pungere. Sul piano delle situazioni create potevamo ottenere un altro risultato”.

Sui problemi in attacco: “Abbiamo avuto le occasioni per segnare sia oggi che nelle altre gare. Abbiamo commesso due errori importanti che hanno messo la partita su binari complicati e nei momenti topici non siamo riusciti a rimetterla in piedi. Magari con un pizzico di fortuna in più potevamo segnare invece di colpire il palo. Ora dobbiamo voltare subito pagina e pensare alla prossima partita”.

Sul primo gol subito: “Avevamo preparato quella situazione su calcio d’angolo ma non siamo scivolati bene. Eravamo in sei contro tre… Abbiamo creato i presupposti per creare”.

Su Cutrone in panchina: “Ho preso questa scelta perché volevo tenermi una freccia per forzare la partita nel secondo tempo”.

Sul suo futuro: “Non dobbiamo avere pressioni, prima del lockdown avevamo la terza difesa. Devo pensare ad adesso, a cosa fare e a come farlo. Purtroppo oggi due errori hanno indirizzato la partita verso i nostri avversari, è stata una serata un po’ così”.