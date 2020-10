Iachini annulla un allenamento: gruppo squadra in isolamento

Un caso di positività nel gruppo squadra della Fiorentina. Come riportato dal Pentasport di Radio Bruno, oggi era prevista doppia seduta, ma Iachini ha annullato un allenamento preferendo far svolgere un unico lavoro più lungo in vista della gara di domenica contro l’Udinese.

Secondo quanto abbiamo appreso le attività si svolgeranno come da programma. Il gruppo squadra (Iachini, lo staff, i giocatori e tutti coloro che la società gigliata ha inserito nel comunicato, ma non Commisso) è in isolamento. Così come altri club, calciatori e preparatori possono spostarsi, grazie all’autorizzazione dell’Asl, dal luogo scelto per l’isolamento al posto di lavoro e viceversa. Chi ha la possibilità di stare isolato presso la propria abitazione dovrà fermarsi in casa. Chi non ha questa opportunità, andrà in albergo. Sono iniziati, quindi, i dieci giorni in cui il gruppo squadra dovrà isolarsi nella cosiddetta “bolla”.