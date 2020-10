Un positivo nel gruppo squadra della Fiorentina, adesso tutti nella “bolla”: come funziona

Il giro di tamponi effettuato ieri dalla Fiorentina prima dell’allenamento pomeridiano ha evidenziato un caso di positività al Covid 19 nel gruppo. E adesso che succede? La società viola si è subito attrezzata per applicare il protocollo che si attiva in questi caso. Sono scattati infatti i dieci giorni in cui tutto il gruppo squadra si dovrà isolare nella cosiddetta “bolla”. Questo significa che gli allenamenti potranno continuare, ma al termine delle sedute i giocatori andranno in ritiro e non a casa dalle famiglie. I contatti dunque saranno controllati, non ce ne saranno con l’esterno. Fanno parte del gruppo squadra Iachini, lo staff, i giocatori e tutti coloro che la Fiorentina ha inserito nello stesso quando lo ha comunicato. Nel frattempo verranno effettuati altri tamponi per tenere d’occhio l’evoluzione della situazione: la “bolla” potrà sciogliersi solo se al termine dei dieci giorni non ci saranno più positivi nel gruppo. Per regolamento adesso sono obbligatori solo i tamponi 48 ore prima della partita, ma quello di ieri effettuato per scrupolo dai viola ha permesso di scoprire subito il caso di positività. La Fiorentina per adesso ha interrotto ogni attività stampa: non solo oggi non verrà presentato Martinez Quarta, ma sabato Iachini non prenderà la parola per presentare la gara contro l’Udinese.

Il Presidente Rocco Commisso, pur essendosi sottoposto ai tamponi con la frequenza dei giocatori, non fa parte del gruppo squadra pertanto non dovrà isolarsi nella “bolla” insieme a tutti gli altri.

