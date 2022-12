Iachini: “Amrabat? Lo misi io in quel ruolo. Credevo molto in Kouamè”

L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno. Tra i temi toccati, la crescita di Amrabat che iniziò la sua avventura in viola proprio sotto la sua guida, non senza qualche difficoltà. Queste le parole del tecnico marchigiano:

Su Amrabat

"Sofyan è questo giocatore qui, sapevamo quello che era ed è migliorato tanto nel lavoro che abbiamo fatto e che sta facendo. Era un centrocampista istintivo, adesso è cresciuto sul piano tattico in questi anni in Italia e ha acquisito consapevolezza. E' un ragazzo d'oro e un grande professionista, io lo feci giocare davanti alla difesa come sta accadendo con Vincenzo e in Nazionale, sono contento per lui. Non è un regista alla Pirlo, ha altre caratteristiche e ha bisogno di mezzali di qualità"