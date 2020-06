Iachini/2: “Dover togliere Ribery mi dà fastidio. Arbitro? Non voglio dare giudizi, ma…”

Beppe Iachini, dopo aver parlato a Dazn (LEGGI), ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in sala stampa: “Rigore? Non voglio dare giudizi ma siamo stati un po’ penalizzati nel risultati. Siamo venuti qui a giocare con personalità, per vincere e per fare gol, anche quando eravamo in vantaggio. La Lazio poi è stata brava e scaltra nello sfruttare due situazioni. C’è tanto rammarico, dobbiamo fare in modo di migliorare la fase realizzativa. Ribery? Per noi è importante. Ci darà una mano, anche se è normale che non abbia i 90′ minuti nelle gambe. Toglierlo dal campo mi dà fastidio. Oggi anche i compagni hanno fatto un’ottima gara, dispiace tornare a casa senza punti soltanto per due episodi in cui la Lazio è stata molto cinica”.