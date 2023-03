I tifosi fanno risparmiare la Fiorentina. Alla Roma invece costano molto

Il quotidiano La Repubblica, fa i conti in tasca alle big italiane sul tema multe per i tifosi. Dal 2017 ad oggi in totale le migliori 8 squadre della Serie A, hanno pagato 1,6 milioni alla lega per questo. La società ad aver sborsato di più è la Roma, con 357mila euro di multe. La Fiorentina invece, risulta essere ultima in questo dato tra le prime 8, con soli 103mila euro. Gli importi poi vengono devoluti in beneficienza dalla Lega di Serie A.