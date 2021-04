“I soldi spesi per Amrabat potevano essere investiti altrove”

Il direttore generale di Italia7 Fabrizio Manfredini ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

La Fiorentina potrebbe giocare con leggerezza, mi aspetto una sorpresa da questa partita. Il Ribery di quest’anno? Se ne può fare a meno. Sarei curioso di vedere Eysseric dopo la rinascita con Prandelli. Sarei stato curioso di vedere Muriel con Vlahovic, la Fiorentina ha un bel rimpianto e qualcosa in più avremmo potuto fare. Domani vedremo una squadra grintosa, sono convinto che faremo una bella partita. Amrabat? A Firenze mi sembra più legnoso rispetto a Verona, non è un top player. I 18-20 milioni spesi per Amrabat potevano essere utilizzati altrove. Lippi? Nessuno mette in discussione l’allenatore, ma ognuno ha l’età per qualcosa. Mi sembra che nella Fiorentina ci sia già un altro Lippi che opera abbastanza, due sarebbero troppi