L’opinione: “Per risolvere i problemi della Fiorentina non basta Lippi”

Il giornalista Antonio Montanaro è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

L’Atalanta ormai sono anni che riesce a dare filo da torcere agli avversari. La Fiorentina farà una partita difensiva contro l’Atalanta che deve vincere, una squadra ormai europea con Muriel in particolare che è molto pericoloso. Con l’assenza di Ribery mancherà un po’ di fantasia, anche se le ultime prestazioni del francese non sono state eccezionali. Amrabat? Penso che sia una questione di gioco, a Verona giocava in maniera diversa con altri tipi di compiti. Correva molto di più e a Firenze si è trovato sempre in posizioni non sue. Con Prandelli c’è stato qualche screzio, Amrabat è una delle delusioni di questa stagione, considerando che è il giocatore più pagato di tutti i tempi della Fiorentina. Lippi direttore tecnico viola? Sarebbe un grande passo in avanti, sarebbe un modo per ricominciare. E’ una persona che ha conoscenze, ma non basta Lippi per ricostruire e risolvere i problemi della Fiorentina