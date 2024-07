I creators nella casa viola. Anche l’influencer juventino invitato al Viola Park

In queste giornate di ritiro, la Fiorentina ha dato il via ad una nuova campagna social che prevede anche la collaborazione con diversi influencer, creator e youtuber che si occupano di calcio. Fra questi, quest'oggi, il club viola ha invitato anche Federico Maccario, alias La Maschera Bianconera, noto tiktoker e grandissimo tifoso della Juventus, squadra a cui dedica la maggior parte dei suoi contenuti. la Maschera si trova oggi proprio all'interno del bellissimo centro sportivo gigliato per registrare alcuni contenuti social.