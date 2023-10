La Fiorentina può ritrovare un difensore che ancora non è mai sceso in campo. Mentre Kayode non sarà ovviamente a Roma

La Fiorentina ha ufficializzato i convocati per la sfida di lunedì contro la Lazio a Roma. Tra i giocatori finalmente rispunta Yerry Mina, che dopo l'infortunio patito in nazionale non era più rientrato. Per il resto non si registrano particolari novità, con Biraghi convocato. Mentre Kayode non è disponibile per Vincenzo Italiano