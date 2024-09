I convocati per il Monza. Out Gudmundsson e gli esuberi. Dentro i nuovi

I convocati per Fiorentina-Monza. Ancora fuori Gudmundsson per infortunio, ci sono tutti gli acquisti last minute tranne Moreno

Il tecnico viola Raffaele Palladino ha diramato la lista dei convocati per Fiorentina-Monza, che si disputerà stasera al Franchi alle 18.30. Subito dentro i nuovi acquisti Adli, Bove, Cataldi e Gosens, mentre restano fuori i giocatori fuori dal progetto e Albert Gudmundsson. L'islandese è ancora out per infortunio e lo si scoprirà dopo la sosta per le nazionali. Non c'è Matias Moreno, tornato in Argentina per completare l'iter burocratico per il visto. Prima chiamata tra i grandi per Kouadio.